Волкер: збереження статусу-кво на Донбасі буде невигідним Кремлю

Російська Федерація готова погодитися на збереження поточного статус-кво "тліючого конфлікту" на сході України. Про це в інтерв'ю Financial Times заявив спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер.

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Зокрема, за кілька днів після зустрічі з помічником президента Росії Владиславом Сурковим у Мінську, Волкер сказав, що Росія виглядає готовою "змиритися" із статусом-кво "все ще тліючого конфлікту".

"Але в той же час, я не думаю, що це зіграє їм на руку", - заявив Волкер.

Він додав, що Росія на міжнародному рівні сплачує ціну за перебування на Донбасі, і зокрема, як політично, так і через запроваджені санкції.

"І відверто кажучи, ситуація ставатиме гіршою з плином часу, не кращою", - додав Волкер.

"Ситуація, коли дипломатичні та економічні відносини з Росією будуть замороженими через це, безумовно не є тим, чого би Росія хотіла. Я вважаю, що вони повинні зробити власний вибір, свої підрахунки", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Волкер 21 серпня у Мінську провів зустріч з помічником президента РФ Сурковим. За результатами зустрічі Сурков заявив, що Волкер запропонував "свіжі ідеї та новаторські підходи щодо їхньої реалізації" в рамках Мінського процесу.