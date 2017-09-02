На Луганщині жінка підірвалася на розтяжці

У Луганській області, неподалік від зони бойових дій, жінка підірвалася на розтяжці з вибуховим пристроєм, її з осколковими пораненнями доставили в лікарню.

Про це повідомляє прес-центр Станично-Луганської районної державної адміністрації в Facebook.

"01.09.2017 р. приблизно 17:00 годин громадянка Д., 1963 року народження, жителька смт. Станиця Луганська, перебуваючи в лісосмузі на околиці смт. Станиця Луганська, під час збирання дров, в результаті вибуху невстановленого пристрою, на розтяжці, отримала тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що в результаті вибуху у неї осколкові поранення м'яких тканин нижніх кінцівок.

Постраждалу госпіталізували в районну лікарню, де їй була надана необхідна медична допомога.

Наразі життю жінки нічого не загрожує.