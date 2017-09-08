Із списку на обмін полоненими виключено 43 особи, які не мають відношення до АТО – Кучма

Із списку на обмін полоненими виключено 43 особи, які не мають відношення до зони проведення антитерористичної операції.

Читайте такожСБУ просить матерів зниклих на Донбасі військових РФ звернутися до центру обміну заручниками щодо проведення ДНК-тестівЯк передає кореспондент УНІАН, про це представник України у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, екс-президент Леонід Кучма заявив сьогодні журналістам у Дніпрі.

«Із російського списку було «викинуто» 43 людини, які не мають жодного відношення до зони АТО. Це ті, хто стріляв на Майдані, ті, хто мають відношення до подій 2 травня в Одесі та ті, хто причетний до інших правопорушень на території України», - зазначив Кучма.

За його словами, у України в ТКГ є серйозна група перемовників на чолі з Іриною Геращенко. «Вона людина послідовна і вміє відстоювати інтереси України. Тут президент вгадав. І Медведчук — прямий вихід на Росію і ОРДЛО», - наголосив екс-президент.

За словами Кучми, для України є дуже болючою темою те, що Росія використовує дані списки в моральних та політичних цілях з метою тиснути на Україну.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня стало відомо, що спецпредставник з питань гуманітарного характеру в рамках Тристоронньої контактної групи Віктор Медведчук заявив про пропозицію розглянути питання звільнення 87 українських громадян в обмін на 309 осіб, розшукуваних ОРДЛО.

6 вересня представник України в гуманітарній робочої підгрупи ТКГ, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що українська сторона в Мінську очікує на відповідь РФ на пропозицію про обмін заручників за формулою «309 на 87».