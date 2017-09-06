Українська сторона чекає від РФ відповіді щодо обміну заручників за формулою "309 на 87"

Українська сторона в Мінську на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі чекає відповіді від представників Російської Федерації на пропозиції щодо обміну заручників за формулою «309 на 87».

Про це представник України в гуманітарній робочій підгрупі ТКГ, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила у соціальній мережі Facebook.

"Мінськ. Гуманітарна підгрупа, де українську сторону представляли також Віктор Медведчук, і експерти з СБУ та Валерія Лутковська. В присутності ОБСЄ підтвердили передану днями пропозицію щодо нагального звільнення заручників. Ми вимагаємо звільнити 87 українців, чиє місцезнаходження нами встановлене. Українська сторона в рамках компромісу готова звільнити 309 осіб, аби тільки витягти наших. Важливо, що ОРДЛО вже не заперечує утримання 87 українців зі списку 144", - наголосила Геращенко.

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"Ми важко знаходимо інформацію про кожного й боремося за їх включення в списки. Також ми чітко стоїмо на позиції, що зі списку вимог ОРДЛО мають бути виключені всі ті, хто не має жодного відношення до війни на Донбасі. Чекаємо відповіді на наші офіційні компромісні пропозиції, які повністю базуються на Мінських угодах. Камінь спотикання: це вимога звільнити криміналітет і терористів, що не підпадають під дії Мінських угод, тому це неприйнятно...", - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня представник із питань гуманітарного характеру в рамках Тристоронньої контактної групи Віктор Медведчук заявив про пропозицію розглянути питання звільнення 87 українських громадян в обмін на 309 осіб, розшукуваних ОРДЛО.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт підтвердив, що 6 вересня в Мінську учасники ТКГ щодо Донбасу обговорюватимуть деталі великого обміну заручниками.