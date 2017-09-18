Росія намагалася залучити "сили" з Донбасу до навчань "Захід-2017" - Міноборони (відео)

Росія планувала залучити до військових навчань "Захід-2017" "сили", які розміщені на території українського Донбасу. Про це заявив речник Міністерства оборони України Андрій Лисенко, передає Радіо Свобода.

Але, за його словами, ці підрозділи не змогли виконати завдання через брак пального і несправність техніки.

"Ми зараз бачимо, що намагалися залучити до цих навчань російсько-окупаційні війська на Донбасі. Ми отримали дані розвідки, що більшість колон, які мали б вийти у пункти зосередження для виконання паралельних завдань у рамках навчань "Захід – 2017", вони просто не доїхали, тому що чомусь закінчилося пальне. Один з підрозділів на Луганщині, який мав у своєму складі 11 танків, всього три танки були здатні рушити і виконувати завдання, всі інші несправні", – розповів Лисенко.

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За його даними, аналіз стану техніки двох армійських корпусів угруповань "ДНР" і "ЛНР" свідчить, що 60% техніки не може використовуватися через несправність.

Російська сторона цих заяв наразі не коментувала, але Москва відкидає підтримку бойовиків на частині Донбасу.

Як повідомляв УНІАН, спільні стратегічні навчання збройних сил Білорусі й Росії "Захід-2017" розпочалися 14 вересня і триватимуть до 20 вересня. Перший етап навчань закінчився 16 вересня. 17 вересня розпочався другий етап - активна фаза.

Навчання відбуваються на полігонах Білорусі та Росії. Напередодні до Мінська прибули спостерігачі за навчаннями від Латвії, Литви, Норвегії, Польщі, України, Швеції, Естонії - по два представники від кожної запрошеної держави.