Безпілотник ОБСЄ виявив майже півсотні танків бойовиків на Донбасі

СММ ОБСЄ зафіксувала 48 танків терористів на Донбасі. Про це йдеться у звіті місії станом на 19 вересня.

"18 вересня БПЛА СММ середнього радіусу дії виявив 48 танків (тридцять чотири Т-72 і чотирнадцять Т-64) за 3,7 км на південний схід від с.Тернове (57 км на схід від Донецька)", - йдеться у повідомленні ОБСЄ.

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Зазначається, що також було помічено зенітний ракетний комплексі поблизу Шимшинівки, окупованої "ЛНР".

Як повідомляв УНІАН раніше, Росія використовує окуповані території Донбасу як полігон для утилізації застарілих боєприпасів. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у так званих 3-й та 5-й бригадах противника було виявлено велику кількість російських боєприпасів, а саме снарядів та мін, які знаходяться в незадовільному стані. Їхнє використання може спричинити самодетонацію. Цей факт підтверджує використання Росією окупованих територій України як полігону для утилізації застарілих боєприпасів, зброї, зберігання та застосування яких становить реальну загрозу, зокрема життю місцевого населення», - наголосив Лисенко.