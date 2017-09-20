РФ використовує окуповані території Донбасу як полігон для утилізації застарілих боєприпасів – Лисенко

Росія використовує окуповані території Донбасу як полігон для утилізації застарілих боєприпасів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

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«За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у так званих 3-й та 5-й бригадах противника було виявлено велику кількість російських боєприпасів, а саме снарядів та мін, які знаходяться в незадовільному стані. Їхнє використання може спричинити самодетонацію. Цей факт підтверджує використання Росією окупованих територій України як полігону для утилізації застарілих боєприпасів, зброї, зберігання та застосування яких становить реальну загрозу, зокрема життю місцевого населення», - наголосив Лисенко.