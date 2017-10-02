Доба в АТО: бойовики били з гранатометів, один український військовий загинув

За минулу добу бойовики 14 разів вели вогонь по позиціях українських військових, в результаті вибуху загинув один український військовослужбовець. Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО.

"Минула доба в районі проведення АТО завершилися активізацією незаконних збройних формувань по всіх напрямках", - йдеться в повідомленні.

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Якщо вдень НВФ дотримувалися режиму тиші у Луганському та Донецькому напрямках, то після 18 годин, бойовики тричі з гранатометів різних видів і стрілецької зброї обстрілювали укріплення ЗСУ неподалік Зайцев. А близько 23 години бойовики вкотре цинічно піддаючи небезпеки цивільне населення, відкрили вогонь вже за мирним будівель північних околиць селища. Крім того, ввечері і вночі супротивник двічі застосовував гранатомети і стрілецьку зброю в районі Авдіївки.

На Маріупольському напрямку бойовики били з озброєння БМП, протитанкового гранатомета біля Новотроїцького. А озброєння БТР і крупнокаліберний кулемет застосовували неподалік Гнутово.

Також учора вдень, під час проведення інженерних робіт на підступах до Богданівки підірвався на міні і отримав поранення несумісні з життям один український військовий.

На Луганському напрямку зафіксований один обстріл. Так, близько 22 годин бойовики били з протитанкового гранатомета і стрілецької зброї по опорних пунктах українських військових неподалік Кримського.

Як повідомляв УНІАН, на територіях окупованої Росією Донбасу зараз знаходиться військова сила, рівна силам майже всіх європейських країн-членів НАТО. Про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.