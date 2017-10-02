СЦКК назвав терактом сьогоднішній обстріл бойовиками житлових кварталів Мар’їнки

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) назвала черговим терактом проти мирного населення сьогоднішній обстріл Мар’їнки з боку незаконних збройних формувань.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Українська сторона СЦКК повідомляє: незважаючи на оголошене «шкільне» перемир’я, продовжуються обстріли з боку НЗФ ОРДО мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування із зброї, забороненої Мінськими домовленостями. Так, 2 жовтня поточного року близько 10.30 під час обстрілу позицій підрозділів сил АТО в районі Мар'їнки (Донецької області), під вогонь з боку НЗФ ОРДО потрапили житлові будинки зазначеного населеного пункту. Будинки місцевих жителів були обстріляні НЗФ ОРДО із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Внаслідок влучень у житловий будинок на вулиці Жовтневій, 156 запалав дах, пошкоджені вікна та стіни», - йдеться у повідомленні.

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На місці обстрілу працює спостережна група української сторони СЦКК. Інформація щодо інших руйнувань будівель наразі уточняється.

У повідомленні наголошується, що українська сторона СЦКК «засуджує дії НЗФ ОРДО щодо порушення ними умов «шкільного» перемир’я, нехтування норм міжнародного гуманітарного права, що вкотре ставить під загрозу життя та здоров’я цивільного населення».

«Для НЗФ ОРДО небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей, на жаль, давно стали нормою», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook повідомив, що бойовики незаконних збройних формувань на Донбасі обстрілюють Мар’їнку, одна з мін впала у житловому кварталі.