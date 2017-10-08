Сьогодні бойовики застосували важке озброєння біля Широкиного - штаб АТО

Сьогодні бойовики застосували важке озброєння на Приморському напрямку. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Читайте такожЗміна формату АТО: у Раді пояснили, хто керуватиме військами на Донбасі

«Так, близько опівдня російсько-окупаційні угруповання били із 120-міліметрового міномету, та випустили щонайменше 11 мін калібру 82 міліметри по позиціях сил АТО у районі Широкиного, що на Приморському напрямку. Крім того, неподалік Красногорівки окупанти застосовували автоматичні гранатомети і стрілецьку зброю», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Донецькому напрямку напруження зберігалося на підступах до Авдіївки. Тут проросійські найманці впродовж майже години обстрілювали опорні пункти ЗСУ з великокаліберних кулеметів.

За даними штабу, на Луганському напрямку під вогонь ворожих кулеметів і стрілецької зброї потрапили захисники Валуйського.

«Загалом від початку доби бойовики 4 рази порушили перемир’я. Внаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає», - додали в прес-центрі.