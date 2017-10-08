Доба в зоні АТО: 19 обстрілів з боку бойовиків, один військовий поранений

В зоні АТО, за минулу добу, 7 жовтня, незаконні збройні формування 19 разів порушували перемир’я. Унаслідок бойових дій один український воїн отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

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За повідомленням, під час 11 обстрілів, коли виникала загроза життю українських військових, сили АТО відповідали бойовикам.

«Наприкінці минулої доби ситуація в районі проведення АТО загострилась. Якщо вдень кількість ворожих вогневих провокацій була мінімальною, то після 18 години російсько-окупаційні угруповання збільшили бойову активність на усіх напрямках», - зазначають у штабі.

За даними прес-центру, ввечері бойовики декілька годин з різних видів гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї били по військових на південно-східних околицях Авдіївки. Також під вогнем опинились укріплення українських військ біля Майорська і Зайцевого. А близько 19 години, в результаті гранатометного обстрілу опорного пункту неподалік Пісків, отримав поранення один військовослужбовець сил АТО.

На Приморському напрямку проросійські найманці з гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілювали українські позиції на підступах до Водяного, Гнутового, Старогнатівки. А близько 21 години, випустили 5 мін калібру 82 міліметри неподалік Талаківки.

Збільшилась кількість провокацій і на Луганському напрямку, який у попередні декілька днів був відносно спокійним. Зокрема, ввечері бойовики двічі з різних видів гранатометів обстріляли українські опорні пункти біля Трьохізбенки. А близько 23 години там само застосували і 82-міліметровий міномет. Крім того, наприкінці доби бойовики двічі з гранатометів відкривали вогонь поблизу Кримського.