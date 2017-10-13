Реальна ситуація на Донбасі не збігається зі звітами, які надають сторони протистояння - Хуг

Реальна ситуація на Донбасі не співпадає зі звітами, які надають сторони протистояння. Про це журналістам повідомив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг через скайп-включення із зони проведення АТО.

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"Сьогогднішній брифінг я проводжу із Василівки, що на північ від Донецька. Сьогодні 4 день п'ятиденного візиту до східної України. Ми спілкувалися з багатьма людьми. Під час цього візиту мене не полишає одне відчуття: складається враження, що є два Донбаси. Є Донбас, на якому домовилися про режим припинення вогню, і дотримуються його. Послухайте представників сторін, і вони стверджуватимуть, що суворо дотримуються режиму припинення вогню. На цьому Донбасі відведено важке озброєння, розведено сили і засоби на трьох пілотних ділянках, тут позначено і огорожено мінні поля, тут СММ ОБСЄ, стверджують сторони протистояння, має безперешкодний доступ до усіх ділянок, зокрема до ділянки кордону між Україною та Росією, тут сторони ведуть змістовний діалог для нормалізації ситуації", - заявив Хуг.

Водночас він наголосив, що в ході візиту на схід України побачив інший, справжній Донбас. "Але є й інший Донбас, той, у якому живуть реальні люди, той, який я бачив цього тижня і який наші спостерігачі бачать щодня. На цьому Донбасі з початку року СММ зафіксувала 313 322 порушення режиму припинення вогню, із яких понад 26 тис. були спричинені важким озброєнням, яке мало бути відведене. З початку року ми зафіксували 3500 одиниць озброєння, розміщених з порушенням лінії відведення. На цьому Донбасі живуть люди, які розплачуються за це все. З початку року СММ ОБСЄ підтвердило 327 випадків поранення цивільного населення, а загальна кількість жертв серед цивільних складає 398 осіб. Один із них загинув минулого тижня. Це чоловік, який намагався відремонтувати лінії електропередач".

Як повідомляв УНІАН, Хуг також висловив своє бачення переговорів щодо Донбасу. На його думку, "на політичному рівні сторони також сидять в окопах".