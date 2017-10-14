Найбільше збройних провокацій минулої доби бойовики здійснили в районі Пісок і Водяного

Найбільше збройних провокацій минулої доби бойовики здійснили в районі сіл Піски на Донецькому напрямку та Водяне під Маріуполем. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

Читайте такожБойовики активізувалися на Приморському напрямку - штаб АТОВін зазначив, що на Луганському напрямку вчора незаконні збройні формування 7 разів відкривали прицільний та щільний вогонь по українських позиціях.

«Щоразу бойовики застосовували стрілецьку зброю та гранатомети, двічі – міномети калібру 82 міліметри. Під час нетривалих обстрілів бойовики загалом випустили 5 снарядів поблизу Кримського і Новоолександрівки. Українські військові відкривали вогонь у відповідь», - повідомив Лисенко.

Крім того, на Донецькому напрямку зафіксовано 7 порушень перемир’я з боку російсько-окупаційних військ.

«Із полудня і практично до закінчення доби бойовики періодично застосовували стрілецьку зброю та гранатомети, а увечері поблизу Зайцевого по опорним пунктам українських підрозділів прицільно працювала бойова машина піхоти противника. Найбільше вогневих провокацій ворог спромігся організувати у районі Пісок. Там він тричі відкривав вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів, щоразу - з іншого напрямку. Військовослужбовці ЗСУ відповідали жорстко, змушуючи окупанта влучним вогнем припиняти чергові спроби загострити обстановку», – наголосив він.

Також, за словами Лисенка, на Маріупольському напрямку бойовики здійснили 7 прицільних обстрілів опорних пунктів ЗСУ.

«Найвідчутніший вогневий вплив окупанти створили в районі Водяного, там відбулося три обстріли у бік українських оборонців», – зазначив Лисенко.

Крім того, за його словами, двічі українські військовослужбовці відповідали на провокації бойовиків під Широкиним.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі минулої доби окупанти 21 разів порушили перемир’я, поранень зазнав один український боєць.