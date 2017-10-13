В ОБСЄ наполягають на відкритті КПВВ у Золотому та Щасті

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що необхідно відкрити контрольні пункти в'їзду/виїзду на лінії зіткнення у населених пунктах Золоте та Щастя Луганської області. Про це він заявив журналістам через скайп-включення із зони проведення АТО.

"У жителів лінії розмежування є одне послання до тих, хто при владі: час вже оговтатися і повернутися до реальності. Населення на сході України втомилося від обіцянок. Вони хочуть реальних, конкретних і невідкладних дій. Перелік цих дій досить довгий, але для початку сторони мають відкрити нові КПВВ на лінії зіткнення, а саме у Золотому і Щасті. Вони мають відремонтувати міст у Станиці Луганській, пошкоджені газопроводи у Мар'їнці, відновити газопостачання у Пікузах та Крутій Балці, а також відкрити дорогу між Новоазовськом та Маріуполем, між Пікузами і Маріуполем, і багато інших доріг. І ці кроки необхідно зробити вже зараз, поки не прийшла зима", - заявив Хуг.

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Як повідомляв УНІАН, КПВВ "Золоте" у Луганській області був відкритий 31 березня 2016 року, але пропрацював лише кілька годин. Така ситуація склалася у зв'язку з постійними обстрілами з боку окупантів і відмовою бойовиків здійснювати зі свого боку пропуск людей і транспорту. Українська сторона в Мінську неодноразово порушувала питання розблокування бойовиками цього контрольного пункту.