Доба в АТО: бойовики 23 рази порушили перемир’я, втрат серед військових немає

Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли позицій української армії, концентруючи активність, здебільшого, на Приморському та Луганському напрямках, передає прес-центр штабу АТО в Facebook.

"Так, увечері ворог двічі з кулеметів бив по наших укріпленнях біля Кримського, а неподалік Лобачевого застосовував стрілецьку зброю. На Приморському напрямку близько 18:00 окупанти відкривали вогонь з озброєння БМП та протитанкового гранатомету по околицях Водяного. З автоматичного гранатомету проросійські найманці обстрілювали укріплення сил АТО у районі Талаківки", - йдеться у повідомленні.

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На Донецькому напрямку під вогнем великокаліберних кулеметів опинились позиції Збройних Сил України біля Авдіївки, Новоселівки Другої, та двічі на підступах до Зайцевого.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 23 рази порушили перемир’я. Під час 21 обстрілу військові вогнем з піхотного озброєння примушували противника до миру. За добу, що минула ворог не застосовував міномети та інше важке озброєння. Унаслідок бойових дій втрат серед українських воїнів немає.