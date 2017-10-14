Сили АТО 10 разів вогнем у відповідь примушували ворога дотримуватися режиму тиші - штаб

День захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці не минув спокійно у районі проведення АТО - незаконні збройні формування 12 разів обстріляли позиції сил АТО. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

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«Так, з опівночі бойовики тричі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї били по укріпленнях ЗСУ неподалік Талаківки. З цієї ж зброї окупанти вели вогонь на підступах до Гнутового. А протитанковий гранатомет проросійські найманці застосовували біля Павлополя», - йдеться повідомленні.

Зазначається, що на Луганському напрямку під вогонь ворожих гранатометів двічі потрапили позиції української армії неподалік Новоолександрівки і один раз біля Попасної. За даними штабу, на Донецькому напрямку зафіксований лише один обстріл. Близько 16 години противник з піхотного озброєння обстріляв захисників Авдіївки.

«Сили АТО 10 разів вогнем у відповідь примушували ворога дотримуватися режиму «тиші». Внаслідок бойових дій втрат серед наших військових немає», - додали в прес-центрі.