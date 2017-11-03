Сторони конфлікту на сході України відмовляються у повній мірі виконувати Мінські домовленості - Хуг

Сторони конфлікту на сході України відмовляються у повній мірі виконувати Мінські домовленості.

Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг під час брифінгу в четвер.

«Сторони відмовляються у повній мірі виконувати Мінські домовленості. Ми бачимо, що сторони замість того, щоб виконувати домовленості, роблять вигляд, що виконують їх», - зазначив він.

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За словами Хуга, за час конфлікту сторони сперечалися щодо того, які пункти Мінських домовленостей повинні виконуватися в першу чергу.

«У Мінську вже відбулося майже 70 засідань. 70 можливостей для сторін. 70 можливостей, щоб уладнати розбіжності та подолати перешкоди, які залишилися. Але сторони, замість того, щоб долати перешкоди, в основному створювали нові. Замість того, щоб діяти, вони сперечаються щодо того, що має виконуватися в першу чергу. Процес застопорився, і в результаті насильство не вщухає", - констатував перший заступник голови СММ ОБСЄ.