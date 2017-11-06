У Міноборони розповіли про проблеми з офіцерами окупаційних військ на Донбасі

Росія готується провести ротацію офіцерського складу окупаційних військ у Донецькій і Луганській областях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

«У тактичній ланці управління так званих армійських корпусів окупантів триває підготовка до ротації офіцерського складу Збройних сил Російської Федерації. Передбачається дострокова ротація командирів і начальників з числа російських офіцерів, які мають низький рівень особистої підготовки, недбало ставляться до службових обов'язків і не проявляли себе в ході бойових дій проти сил Антитерористичної операції», - заявив Лисенко.

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Він зазначив, що «дана категорія офіцерів взагалі не допускається до тестування на предмет продовження служби у складі російських окупаційних військ».

За його словами, вчора відбулося тестування офіцерів управління одного із з'єднань так званого 1 армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі.

«При цьому з 80 офіцерів, які мали проходити тестування, було допущено лише 15. Стосовно інших рішення не прийнято», - сказав Лисенко.

Також речник додав, що зазначене тестування використовується російським командуванням як один із способів підвищення їхньої вмотивованості до активізації бойових дії проти українських сил АТО.

Крім того, він стверджує, що в російсько-окупаційних військах на території Донецької і Луганської областей погіршується стан укомплектованості особовим складом.

«Ватажки передових підрозділів намагаються приховати некомплект і надають до вищих штабів неправдиві дані», - зауважив Лисенко.