"Це буде Африка": ватажок "ДНР" видав новий перл про Донбас

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко розкритикував план введення на Донбас миротворців ООН. Він вважає його "окупацією регіону за сприяння американців".

Він вважає, що "Київ може розраховувати на окупацію Донбасу за сприяння американців", передає один із ресурсів бойовиків.

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"Якщо такі розмови (про розміщення миротворців, - УНІАН.) йдуть, то це на рівні марення. Нас, зрозуміло, ніхто не поважає... Це неповага в першу чергу до України... Це буде Африка, в яку заходить контингент, і президент цієї держави буде під охороною окупаційних військ", - переконаний терорист.

Раніше ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко побачив в Україні політику з "асиміляції жителів країни-росіян", щоб перетворити їх на "манкуртів і яничар".