"Переробити росіян на українців-яничар": Захарченко видав новий перл про Україну

Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко побачив в Україні "політику асиміляції росіян-жителів країни", щоб перетворити їх на "манкуртів та яничар". Так терорист прокоментував реформу освіти в Україні, передає один з ресурсів бойовиків.

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"Київ хоче асимілювати росіян, зробити їх українцями. Завдання – змусити росіян думати по-українськи... Цікаво, що в Москві розуміють суть цього проекту? Що "неонацисти" хочуть духовно знищити десятки мільйонів росіян, переробити їх на українців – манкуртів, яничар?", — сказав Захарченко.

Ватажок терористів переконаний, що реформа освіти нібито призведе до того, що випускники навчальних закладів країни "будуть неконкурентоспроможними на ринку праці".

Раніше ватажок "ДНР" "здав" українським військовим Амвросіївку і Донецьк, визнавши, що вони перебувають під тимчасовою окупацією.