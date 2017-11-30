ОБСЄ за добу зафіксувала близько 130 вибухів на Донбасі

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували близько 130 вибухів у Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 28 листопада до 19:30 29 листопада, який опубліковано сьогодні на сайті ОБСЄ.

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"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 110 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 360 вибухів)", - сказано у звіті.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім періодом. Водночас місія зафіксувала аналогічну кількість вибухів (21) у порівнянні з попереднім звітним періодом (20 вибухів)", - поінформували спостерігачі.