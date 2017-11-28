Переселенці можуть сприяти вирішенню конфлікту на Донбасі – Хуг

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що внутрішньо переміщені особи та громади, в яких вони тимчасово проживають, можуть сприяти вирішенню конфлікту на Донбасі.

Читайте такожВ ООН Україну назвали дев'ятою в світі за кількістю внутрішніх переселенців

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Безпека є основною проблемою, тому що продовжується порушення режиму тиші, і доки воно продовжується, існує небезпека для цивільних. Сторони вже погодилися на припинення вогню і на вжиття заходів, щоби режим тиші зберігався, і щоби сторони були розведені разом з військовою технікою», - заявив Хуг.

Проте, за його словами, 400 тис. осіб загинули або дістали поранення з початку цього року.

«Внутрішньо переміщені особи не мають бути забуті… Внутрішньо переміщені особи та громади, в яких вони перебувають, і які надали їм можливість жити в себе, – вони можуть надати можливості виходу з цього конфлікту», – підкреслив представник СММ ОБСЄ.

Він наголосив, що внутрішньо переміщені особи повинні мати право повернутися додому та бути частиною процесу відбудови своїх домівок та регіону в цілому.