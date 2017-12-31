З початку "різдвяного перемир’я" російсько-терористичні війська 39 разів обстріляли опорні пункти ЗСУ

З початку «різдвяного перемир’я» російсько-терористичні війська 39 разів обстріляли опорні пункти Збройних сил України.

Про це українська сторона Спільного центру контролю і координації припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі (СЦКК) повідомляє на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

«Українська сторона СЦКК інформує, що, незважаючи на домовленості щодо встановленого на час різдвяних та новорічних свят режиму припинення вогню, бойовики НЗФ ОРДО/ОРЛО продовжують здійснювати провокативні обстріли, у тому числі зі зброї, яка має бути відведена від лінії зіткнення відповідно до Мінських домовленостей», - наголосили в українській стороні СЦКК.

Загалом з 00.00 23 грудня, з моменту оголошення безстрокового припинення вогню, українською стороною СЦКК зафіксовано 39 обстрілів окупаційними військами позицій підрозділів ЗСУ у зоні проведення АТО, у тому числі 10 — із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Найгарячіше було на Луганському напрямку.

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Також повідомляється, що минулого тижня бойовики активно застосовували стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети та гранатомети вздовж всієї лінії розмежування. Обстрілів позицій українських військових із артилерії великих калібрів, у тому числі реактивних систем залпового вогню та танків, українською стороною СЦКК не зафіксовано.

Разом з тим за цей період значно активізувалась ворожі снайпери (зафіксовано 7 випадків).

«Українська сторона СЦКК пов’язує ведення провокативних обстрілів позицій підрозділів ЗС України з боку НЗФ ОРДО/ОРЛО з намаганням спровокувати вогонь у відповідь та перекласти з себе відповідальність за порушення «новорічного перемир’я»», - сказано у повідомленні.

При цьому українська сторона СЦКК наголошує, що підрозділи ЗСУ у зоні проведення АТО безумовно дотримуються Мінських домовленостей та забезпечують виконання усіх заходів щодо дотримання режиму «тиші» по всій лінії розмежування сторін на сході України, незважаючи на брудні провокації проросійських терористичних військ.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі було домовлено про встановлення новорічно-різдвяного перемир’я з опівночі 23 грудня, однак окупанти порушують домовленості.

27 грудня у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що російсько-терористичні війська використовують "різдвяне перемир'я" для диверсійної діяльності і підготовки до подальших бойових дій.