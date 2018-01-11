Стало відомо про чергову поїздку Савченко до "ДНР"
16:18, 11 січня 2018Війна
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Савченко була востаннє на непідконтрольній Києву території наприкінці листопада 2017-го.
ЗМІ не знали про останню поїздку Савченко на окупований Донбас / фото УНІАН
Наприкінці листопада 2017 року народний депутат Надія Савченко приїжджала на окуповану територію Донбасу.
Вона відвідувала 97-му колонію, де сиділи військовополонені, розповів в інтерв'ю "Українській правді" звільнений з полону український учений Ігор Козловський.
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"А потім до мене приїхали "спецслужби" і запитували, чи я з нею знайомий. Я сказав, що ні. Тоді вони здивувалися, чому вона за мене так просить. До речі, цей останній візит пройшов поза увагою ЗМІ і там, і тут", - додав вчений.
Раніше народний депутат Надія Савченко заявила, що планує й надалі їздити на окуповані території Донбасу.
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