Стало відомо про чергову поїздку Савченко до "ДНР"

Наприкінці листопада 2017 року народний депутат Надія Савченко приїжджала на окуповану територію Донбасу.

Вона відвідувала 97-му колонію, де сиділи військовополонені, розповів в інтерв'ю "Українській правді" звільнений з полону український учений Ігор Козловський.

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"А потім до мене приїхали "спецслужби" і запитували, чи я з нею знайомий. Я сказав, що ні. Тоді вони здивувалися, чому вона за мене так просить. До речі, цей останній візит пройшов поза увагою ЗМІ і там, і тут", - додав вчений.

Раніше народний депутат Надія Савченко заявила, що планує й надалі їздити на окуповані території Донбасу.