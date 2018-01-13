Спостерігачі ОБСЄ за добу зафіксували зростання кількості вибухів на Донбасі

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували 662 вибухи у Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії у період з 19:30 10 січня до 19:30 11 січня, опублікованому на сайті ОБСЄ.

Зазначається, що СММ ОБСЄ констатувала аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, що і за попередній звітний період, а також збільшення кількості таких порушень у Луганській області.

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"Удень 11 січня, перебуваючи на залізничній станції в підконтрольному "ДНР" м. Ясинувата (16 км на північний схід від Донецька) упродовж приблизно 4 годин, члени патруля Місії чули 3 вибухи невизначеного походження, а також черги та постріли з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї. Також, перебуваючи в підконтрольному "ДНР" м. Докучаєвськ продовж приблизно 40 хвилин, команда СММ чула 23 вибухи невизначеного походження, а також черги та постріли зі стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши зокрема 42 вибухи.

Зокрема, перебуваючи в підконтрольному "ЛНР" смт Маломиколаївка, спостерігачі чули 20 вибухів, за оцінкою, пов'язаних із проведенням навчань з бойовою стрільбою.

Крім того, спостерігачі зафіксували на окупованій території 35 реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" і 13 122-мм гаубиць Д-30 "Жаба", не відведених від лінії розмежування.