Спостерігачі ОБСЄ за добу зафіксували 414 вибухів на Донбасі

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували 414 вибухів у Донецькій та Луганській областях. Про це йдеться у звіті місії у період з 19:30 9 січня до 19:30 10 січня, опублікованому на сайті ОБСЄ.

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"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 410 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 235 вибухів)", - сказано у звіті.

Зокрема, в ніч на 10 січня камера спостерігачів місії в районі Донецької фільтрувальної станції зафіксувала 48 вибухів, спричинених невизначеним озброєнням. Ще було зафіксовано проліт 270 снарядів (126 із заходу на схід, 135 зі сходу на захід, а інші 9 з інших напрямків, в тому числі з північного заходу на південний схід і навпаки, а також з півдня на північ).

Також впродовж дня 10 січня спостерігачі, перебуваючи на залізничній станції в окупованій Ясинуватій (16 км на північний схід від Донецька), протягом трьох з половиною годин чули 90 невизначених вибухів та щонайменше 900 черг та пострілів з великокаліберного кулемета та стрілецького озброєння відповідно на відстані 1-7 км з боку південного заходу на північ.

Крім того, у Світлодарську спостерігачі чули спочатку 5 невизначених вибухів, а потім ще 45 - на відстані 4-5 км з боку південного сходу, півдня та південного заходу.

Разом з тим місія фіксувала вибухи в окупованих Дебальцевому, Горлівці, селищі Грозному та контрольованому Україною Широкиному.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню (чотири вибухи), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (6 вибухів)", - сказано у звіті.