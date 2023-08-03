ЗСУ стримують наступ ворога на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках.

Сили оборони стримують наступальні дії російських окупантів на кількох напрямках, протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Западне, Петропавлівка та Подоли Харківської області. На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали такі населені пункти - Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Торське Донецької області. На Бахмутському напрямку сили оборони стримують противника в напрямку південніше та південно-східніше Іванівського. Ворог завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Часів Яр, Іванівське та Дружба. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Роздолівка, Маркове, Богданівка, Іванівське, Біла Гора та Нью-Йорк Донецької області", - йдеться у зведенні.

Також зазначається, що на Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив безуспішні наступальні дії північніше та південно-східніше Авдіївки та південно-східніше Первомайського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Степове, Ласточкине, Авдіївка та Первомайське.

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На Мар’їнському напрямку, як поінформували в Генштабі, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Мар’їнки. Здійснив обстріли населених пунктів Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Крім того, на Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Макарівки та села Рівнопіль. Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та східніше Урожайного. Артилерійських обстрілів зазнали Времівка, Рівнопіль, Новосілки Донецької області.

"На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Успенівки та Малої Токмачки Запорізької області. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Червоне, Чарівне, Щербаки, Павлівка, Кам’янське Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області. На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Одрадокам'янки. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Осокорівка, Качкарівка, Новоберислав, Козацьке, Херсон та Первомайське Херсонської області, Дмитрівка та Очаків Миколаївської області. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - заявили в Генштабі.

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Підрозділи однієї з бригад оперативного призначення Нацгвардії просунулися на близько 650 метрів у глиб оборони противника, на півтора кілометра по фронту та закріпилися на зайнятому рубежі на Мелітопольському напрямку. На цьому напрямку гвардійці продовжували наступальні дії у складі ударних угруповань Сил оборони.

На Маріїнському та Бердянському напрямках визначені сили та засоби Нацгвардії утримують рубежі оборони. На Куп'янському напрямку сили та засоби Нацгвардії надійно утримують займані рубежі, а підрозділи спеціального призначення продовжують ведення аеророзвідки.