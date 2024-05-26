За словами військового, Росія має величезний дефіцит солдатів.

Російські військові не готові воювати, їх використовують як гарматне м'ясо. Саме тому окупанти змушені залучати на фронт так званий "Африканський корпус", при цьому перспективи на полі бою це не матиме. Про це в ефірі "Еспресо" сказав генерал армії України, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

Він спростував інформацію західних спецслужб та ЗМІ про те, що сил і засобів у Росії безмежна кількість.

"Сьогодні в Росії є близько 1 350 000 військовослужбовців. До півмільйона воює на території нашої держави. У нас також налічується приблизно 1 100 000 військових. Тобто це рівність, бо при проведенні операції по захисту треба менше сил. Зараз проводиться оцінка вогневих можливостей підрозділів, які можуть бути використані. Тому Росія має величезний дефіцит військовослужбовців", - розповів військовий. Відео дня

За його словами, оскільки російська армія вже втратила понад півмільйона своїх військових з початку повномасштабної війни в Україні, росіяни змушені залучати на фронт "Африканський корпус".

"Російські військові непідготовлені. Вони не готові воювати, ненавчені, часто бувають безграмотні й використовуються як гарматне м'ясо. ... Тому росіяни змушені брати кубинців, непальців, "Африканський корпус" тощо. Але що ж це за корпус? Вагнерівці готували в шести країнах Африки військові формування з місцевих африканців. Тому в даній ситуації це підготовлені вагнерівцями команди з місцевих, яких вони загітували сьогодні воювати в Україні. Але це зовсім інша ситуація. Вони виконували поліцейські або терористичні функції відносно своїх опонентів в Африці, а тут реальне поле бою з повномасштабними вогневими засобами з нашого боку, які нищать десятки, а то й сотні таких команд, які прибудуть в Україну", - каже Маломуж.

Він підкреслив, що "новобранці" дуже помилилися, що прийшли в Україну.

"Це не Африка, а реальний бій, з величезними втратами для них. Думаю, перспектив немає, навіть при тих навичках, що їх навчили бійці Вагнера", - прогнозує генерал.

"Африканський корпус" в Україні: що відомо

Під час наступу на Вовчанськ Росія задіяла "Африканський корпус". Про це повідомила розвідка Британії. За її даними, ці підрозділи, швидше за все, раніше були розгорнуті в Сирії, Лівії, Буркіна-Фасо та Нігері.

"Африканський корпус" Міноборони РФ, створений у грудні 2023 року, налічує понад 2 000 кадрових солдатів і офіцерів, а також досвідчених найманців, багато з яких раніше служили у групі Вагнера.

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