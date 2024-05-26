У Чорному морі перебуває підводний човен противника, але "Калібрів" на борту не має.

Російська армія минулої доби збільшила кількість атак на населений пункт Кринки, на лівому березі Дніпра, українські морські піхотинці, які успішно відбили всі штурми, відчувають певні складнощі через логістику та дуже великий тиск ворожої артилерії та авіації.

Як повідомив в ефірі телемарафону начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, в цій зоні відповідальності ситуація залишається стабільно напруженою, проте контрольованою.

"У районі Кринок ми почуваємося досить складно, тому що логістика там складна через річку, велика активність FPV-дронів, артилерії, авіації – вони (росіяни – УНІАН) використовують фактично все, що у них є, щоб скинути морпіхів у Дніпро... На Кринки було 11 штурмів ворога, та чотири – на Оріховському напрямку: по одному - в районі Старомайорського й Роботиного та два - в районі Новоандріївки", - розповів військовий.

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Він додав, що такий тиск - застосуванням різного виду озброєння – ворог здійснює вже тривалий час, але й наразі успіхів не мав. Водночас з боку ЗСУ є певні досягнення.

"Ми не можемо розкривати всіх подробиць, але можемо сказати, що ми й зараз утримуємо цей плацдарм, робимо це успішно та будемо робити це далі", - сказав Плетенчук.

За його словами, ворог "виконує план" по своїм втратам. За минулу добу у зоні відповідальності Сил оборони півдня поменшало на 112 російських солдатів, з яких половина – вбити. Також ворог втратив 10 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема, гармату, два міномети, комплекс відеоспостереження "Муром-М" тощо.

За даними Плетенчука, після того, як ЗСУ знищили у тимчасово окупованому Криму російський ракетоносій "Циклон", ворог продовжує виводить кораблі з півострова.

"На сьогодні я нарахував 7 одиниць з моменту знищення "Циклону", які вони були вимушені перекинути у Краснодарський край, до Новоросійська. Зараз так само переходять два катери (з АРК – УНІАН), вони у морі перебувають... Тобто, вони починають розуміти, що єдина можливість врятувати свої кораблі, це як мінімум покинути Крим, а далі вже подивимось як будуть розвиватися події", - наголосив речник.

Він додав, що російські ракетоносії наразі перебувають у Новоросійську. У Чорному морі наразі перебуває підводний човен РФ, але він не є носієм ракет, бо це "Алроса" - попередній проєкт перед проєктом "Варшав’янка". Плетенчук також прокоментував інформацію про вибухи, які сталися на території окупованого Криму, зокрема в Євпаторії.

"Треба ще зрозуміти, що там відбувається. Тому що поки подробиць з цього приводу немає. Є припущення, що це вони самі щось роблять...", - сказав військовий.

Він також додав, що на Одещині ситуація стабільна – загрози з боку невизнаної ПМР немає. Плетенчук акцентував, що цей анклав, з яким межує Одеська область, відрізаний від РФ з усіх боків, він немає логістичного забезпечення ззовні, у нього відсутня реальна підтримка. Інформаційне нібито загрози з боку ПМР розхитує третя сторона - зазвичай, це російське ІПСО.

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24 травня, намагаючись атакувати позиції ЗСУ, ворог втратив приблизно 80 солдатів, з яких половину – загиблими. Зокрема, три штурми були на Придніпровському напрямку – на Кринки, ще два - на Оріховському напрямку. Як уточнив телемарафону начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, зазнавши втрат, противник був вимушений повернутися на свої позиції. За 23 травня росіяни здійснили 9 атак на Кринки.

В ніч проти 19 травня в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. "Кримський вітер" писав про влучання у якийсь корабель противника, згодом повідомлялося про те, що Сили оборони знищили російський тральщик "Ковровець", але пізніше з'ясувалося - під час атаки Росія втратила ще один ракетний корабель – катер "Циклон".

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