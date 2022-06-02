Американський генерал зазначив, що битва на Донбасі триватиме місяцями, але кульмінація Росії припаде на серпень, а ЗСУ перейдуть до контрнаступу у вересні.

Ситуація з військовою логістикою в Україні покращується з кожним днем, у той час як в Росії повільно погіршується. Саме тому кульмінація бойових дій на Донбасі настане у серпні.

Про це ТСН.ua, коментуючи підсумки 100 днів повномасштабної війни Росії проти України, сказав генерал-лейтенант, колишній командуючий сухопутними військами США в Європі Бен Годжес.

"Чи зможуть росіяни підтримувати бої після серпня? Я не бачу, як. У них проблеми з підтриманням (логістикою – ред.), живою силою, транспортом та технікою. Я просто не знаю, яка у них ситуація з артилерією та реактивними боєприпасами. Ми знаємо, що у них закінчується високоточна зброя. Але я не впевнений щодо звичайної артилерії та ракет", - розповів Годжес.

Американський генерал зазначив, що битва на Донбасі триватиме місяцями, але кульмінація Росії припаде на серпень, а ЗСУ перейдуть до контрнаступу у вересні.

"Я залишаюся оптимістом, тому що війна - це випробування волі. А українці мають найвищу волю. І це випробування логістики. І я бачу, що логістична ситуація в Україні покращується з кожним тижнем, а логістична ситуація в Росії повільно погіршується. У них немає ні союзників, ні друзів", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня Бен Годжес заявив, що Росія не змогла досягнути всіх своїх цілей, хоч і завдала величезної шкоди українській економіці. також тоді він прогнозував, що Україна матиме потенціал для контрнаступу та зможе витиснути російські сили до вересня.

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