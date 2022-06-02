Бої у місті тривають.

Наразі тривають важкі бої у Сєвєродонецьку, тому спрогнозувати розвиток подій неможливо.

Про це у вечірньому ефірі національного телемарафону заявив керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Він зауважив, що поки які-небудь висновки щодо ситуації у місті робити не треба.

Експерт нагадав, що російські війська зосередили всі наступальні ресурси на захопленні цього населеного пункту, тому бойові дії у місті дуже важкі.

"Вони зайшли в саме місто. Там зараз теж тривають бої, але наші сили не здаються, іде боротьба. Поки ця боротьба триває, не можна робити якихось висновків: або Сєвєродонецьк впав, або він 100% вистоїть", - додав Мусієнко.

При цьому аналітик зауважив, що для України найважливішим завданням є зберегти якомога більше життів наших захисників.

"Робити висновки можна робити тільки після того, як припиняться бої або ситуація буде не настільки напруженою. А зараз передбачити на 100% розвитку подій. Це можна зробити навіть не через кілька діб, а годин", - зазначив експерт.

Мусієнко погодився, що до "наступного ранку ми будемо розуміти ситуацію в Сєвєродонецьку".

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог зосередив зусилля на захопленні Луганської області, дотепер тривають важкі бої за Сєвєродонецьк. За інформацією Генштабу, окупанти встановили контроль над східною частиною міста.

На думку західних чиновників, захоплення ворожими військами Сєвєродонецька навряд чи "стане основою" російської кампанії на Донбасі, яка може затягнутися "до кінця року".

Щоб оголосити про перемогу, ЗС РФ повинні були б досягти "подальших складних оперативних цілей". Для цього потрібно взяти місто Краматорськ, більшу частину головної дороги М04 між українським містом Дніпром і Донецьком.

Напередодні глава Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначав, що росіянам не вдасться оточити українські сили, оскільки у ЗСУ є можливість відійти на обладнані позиції за містом.

Водночас на Херсонському напрямку триває контрнаступ ЗСУ. Українські захисники вже звільнили на півночі регіону уже 20 населених пунктів.

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