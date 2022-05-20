За словами американського генерала, Україна матиме потенціал для контрнаступу та зможе витиснути російські сили до вересня.

Кульмінація розв'язаної Росією війни проти України настане наприкінці літа, коли у РФ закінчаться люди, амуніція та воля до боротьби.

Про це заявив колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, Росія не змогла досягнути всіх своїх цілей, хоч і завдала величезної шкоди українській економіці.

"Росії немає чого святкувати. Вони не змогли досягнути всіх своїх цілей. Міністерство оборони Росії показало себе як корумпована інституція, а їхні солдати – як вбивці, які використовують зброю проти цивільних об'єктів... Зрозуміло, що вони захопили територію, завдають величезної шкоди економіці України... Попереду ще багато викликів, але нічого з цього не можна назвати перемогою для Росії, зважаючи на те, які цілі ставив Кремль перед собою. Відверто кажучи, я думаю, що Росія не може продовжувати робити те, що вони роблять нескінченно. Думаю, кульмінація настане десь наприкінці літа, коли в них закінчаться люди, амуніція та воля до боротьби", - сказав Годжес.

За його словами, Україна матиме потенціал для контрнаступу та зможе витиснути російські сили до вересня.

"З такими боями, втратами амуніції та військових, думаю, що під кінець літа - кінець серпня, початок вересня російські сили занепадуть, а Україна матиме достатній потенціал для початку контрнаступу. Щоб витиснути російські сили назад, принаймні до лінії 23 лютого. Думаю, це станеться до вересня", - вважає Годжес.

Він зазначив, що російських солдат постійно використовують як гарматне м'ясо, їхнє воєнне керівництво не дбає про них.

"Росіяни... провалились в усьому. Вони перейшли на війну на виснаження... І це поганий вибір для Росії, тому що їхня логістична ситуація не покращується. Вона щодня стає гіршою. В них скорочується людська сила, вони намагаються уникнути мобілізації", - зазначив Годжес і додав, що Україна не має проблем ні з логістикою, ні з кількістю військових і їхньою мотивацією.

Американський генерал наголосив, що Росію потрібно перемогти на полі бою, тому не можна затягувати надання Україні допомоги і ресурсів, які потрібні нашій державі для перемоги.

"Важливо, щоб усі були згуртованими. Франція, Італія, Польща та всі партнери. Щоб продовжувались санкції, дипломатичний тиск, Україні надавались потрібні ресурси, але також щоб Україна змогла налагодити внутрішню логістичну мережу, щоб до солдат надходили речі, які їм потрібні. Нам потрібно думати, як Україні подолати деякі внутрішні проблеми, пов’язані з логістичною мережею", - сказав Годжес.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Понад 5 млн українців, рятуючись від війни, покинули свої будинки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами.

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