Юрій Ігнат зазначив, що росіяни можуть забути про спокій.

Російська глибинка після атаки безпілотників на Москву може забути про спокій. Тепер війна в Україні стосується всіх жителів Російської Федерації.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що в Росії постійно щось літає, в тому числі в Москві.

"Є ті, кого війна "не стосується" - вона вже стосується. Вже є певні настрої в Росії - щось прилітає, і голосно... тому говорити про російський спокій в глибинці вже не доводиться", - заявив військовий в ефірі телемарафону.

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При цьому він вказав, що росіяни отримали те, що хотіли.

Нічна атака дронів на Москву - що відомо

У ніч на 30 липня Москві атакували дрони, після чого з'явилися повідомлення про пошкодження фасадів двох веж "Москва-Сіті". У зв'язку з інцидентом повітряну зону над Москвою закрили для польотів.

В Міноборони РФ звинуватили в атаці Україну. При цьому у відомстві заявили, що дрони впали на "Москва-Сіті" після того, як їх придушили за допомогою РЕБ. Ще один безпілотник збили на районі Одінцово.

У соцмережах з'явилося відео, зняте місцевою мешканкою. Дівчина поскаржилася на сильний вибух, через який все навколо було всипане уламками та склом.

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