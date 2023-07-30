У ніч на 30 липня Москва "погано спала" через атаку невідомих дронів. Вранці з'ясувалося, що пошкоджені фасади двох веж ділового центру "Москва-Сіті".

Москвичі відзначилися реакціями про вибухи, які накрили столицю РФ в ніч на 30 липня і привели до руйнування фасадів двох веж бізнес-центру "Москва-Сіті".

Відповідні відео з "враженнями" громадян РФ публікують російські телеграм-канали. Так, один росіянин бурхливо відреагував на "гуркіт" в Москві.

"Чув гуркіт дуже сильний. Гуркіт, просто уууу... Ну, як блискавка і грім буяє, б'є... Звичайно, я злякався! Відразу впав у золу! Потім через деякий час, не пам'ятаю, може пів години пройшло, бачу, він прям летить через міст, білий такий. Дрони ж маленькі виходять, а цей великий!",- заявив чоловік.

Також один росіянин оцінив руйнування в "Москва-Сіті" зі свого вікна. Він зазначив, що відразу побіг до нього при звуках вибуху.

"Навколо стільки було диму... Зараз там стоїть швидка, все оточили. Ну, вибух був, звичайно потужний", - заявив він.

Росіянка відзначилася коментарем про удар по "Москва-Сіті"

Відзначимо, що раніше реакцію про вибухи в Москві записала очевидиця вибухів в "Москва-Сіті", що прожовує в цьому районі.

За її словами, гриміло не тільки в будівлі бізнес-центру, звуки вибухів лунали і в будівлі поруч.

Росіянка вказала, що незадовго після атаки вийшла на вулицю: "Все оточено. Поруч теж все вибито, скло ... " - поскаржилася москвичка.

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