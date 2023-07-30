У ЗМІ повідомили, що в постраждалій вежі "Москва-Сіті" нібито знаходилися деякі російські відомства.

У Міністерстві оборони Російської Федерації на ранок, 30 липня, заявили, що Москву нібито атакували три безпілотники. Два дрона нібито впали на території "Москва-Сіті", втративши управління.

"Вранці 30 липня припинено спробу терористичної атаки київського режиму безпілотними літальними апаратами по об'єктах у місті Москві", – заявили у російському відомстві.

При цьому зазначено, що один дрон нібито знищили сили ППО в повітрі над територією Одинцовського району Московської області, а ще два придушені засобами РЕБ, після чого впали на території комплексу нежитлових будівель "Москва-Сіті".

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Водночас російські ЗМІ повідомляють, що нібито є один постраждалий.

Також повідомляється, що в постраждалій вежі "Москва-Сіті" розміщені відразу три російських Міністерства - Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв'язку.

У мережі з'явилися фото документів Мінкомзв'язку РФ, які винесло з офісу вибуховою хвилею.

Вибухи в Москві 30 липня 2023 року - що відомо

У ніч на неділю, 30 липня, у Москві прогримів вибух. Пошкоджені фасади на двох офісних вежах "Москва-Сіті", людей евакуювали. При цьому мер Москви Сергій Собянін заявив про "атаку українських безпілотників".

Крім того, повідомлялося, що два безпілотники, які нібито атакували Москву, збили на заході Підмосков'я. Вибухи чули в Одінцово.

У зв'язку з інцидентом в Московській повітряній зоні ввели тимчасове обмеження на польоти, а аеропорт "Внуково" закрили.

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