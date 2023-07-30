Дівчина зазначила, що вибух погримів саме в IQ-кварталі.

Мешканка російської столиці, яка стала очевидцем вибухів у "Москва-Сіті", розповіла подробиці. Вікна вибило не тільки в одній з веж, але й в будівлі поруч.

На оприлюдненому в одному з російських Telegram-каналі відео дівчина каже, що їх "вежу підірвали".

"Хлопці, нашу вежу підірвали. Перший вибух був саме в IQ-кварталі. У мене тряслася вежа, стіни в квартирі", - заявила мешканка Москви.

За її словами, після вибуху спрацювала пожежна сигналізація. При цьому, коли вона вийшла на вулицю, то побачила, що навколо валяються вибиті вікна, осколки.

"Все оточено. Поруч теж все вибито, скла ... " - скаржилася дівчина.

Атака на Москву 30 липня 2023 року - що відомо

У ніч на 30 Липня у Москві прогриміли вибухи, в результаті чого постраждали Фасади двох веж "Москва-Сіті". Людей з будівель евакуювали. У свою чергу мер Москви Сергій Собянін заявив про "атаку українських безпілотників".

У зв'язку з інцидентом в Московській повітряній зоні ввели тимчасове обмеження на польоти.

Пізніше у Міноборони РФ звинуватили Укріну в атаці, при цьому заявивши, що дрони впали на "Москва-Сіті" після того, як їх придушили за допомогою РЕБ. Також ще один збили на районі Одинцово.

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