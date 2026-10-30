РФ атакувала балістикою Київ: є влучання та жертва

Київська міська військова адміністрація (КМВА) вказала, що в результаті російської атаки загинула одна людина.

Ввечері в четвер, 30 жовтня, російські окупанти застосували балістику по столиці України - місту Київ. Мер столиці Віталій Кличко в Telegram повідомив про наслідки.

Кличко розповів, що в Дніпровському районі в дворі одного з житлових комплексів горіли уламки ракети. Також в іншому місці вибуховою хвилею повибивало вікна в житловому будинку.

"У Дніпровському районі горять уламки ракети в дворі одного з житлових комплексів. За іншою адресою вибуховою хвилею повибивало вікна в житловому будинку", - йдеться в його повідомленні.

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Зголом він додав, що в одному з постраждалих районів, ще впали уламки ракет біля житлового комплексу, також зруйнована будівля магазину.

Кличко зазначив, що загоряння, що виникло внаслідок ворожої атаки, вже локалізували.

Водночас, Київська міська військова адміністрація (КМВА) вказала, що в результаті російської атаки загинула одна людина.

"На жаль, стало відомо про одного загиблого внаслідок ворожої атаки. Співчуття рідним та близьким".

Атаки РФ на Київ та область: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, російські окупанти вдарили по птахофабриці у Бориспільському районі Київської області. В результаті атаки в будівлі, де перебувало близько 16 тисяч птахів, виникла пожежа. У відомстві додали, що близько тисячі птахів загинули, решту 15 тисяч вдалося врятувати.

Також ми писали, що в Києві після ракетної атаки вночі 27 жовтня пошкоджено інфраструктуру метрополітену та Південний міст. Мер Києва показав руйнування. Він додав, що фахівці оцінюють ступінь пошкоджень. В ДСНС зазначили, що загалом в результаті атаки Росії по Києву одна людина загинула, а ще 15 постраждали.

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