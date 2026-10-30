В енергетиці Києва сталась аварія: ДТЕК повідомив, де не діють графіки

Енергетики вже працюють на місцях для стабілізації ситуації.

Вранці, 30 жовтня, через аварію на пошкодженому обстрілами обладнані, графіки на правому березі Києва тимчасово не діють, повідомляє пресслужба ДТЕК.

В ДТЕК наголосили, що енергетики працюють на місцях і роблять все можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію.

Водночас на лівому березі столиці діють графіки відключення електроенергії.

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Відключення світла в Україні – останні новини

Як писав УНІАН, 30 жовтня в окремих регіонах України вимушено застосовують обмеження споживання електроенергії. Час застосування обмежень: 06:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, обсягом від 1.5 до 2.5 черг (6-10 годин); 06:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості.

29 жовтня у столиці запровадили екстрені відключення електроенергії в частині Голосіївського та Солом’янського районів.

Загалом російські війська продовжують систематично бити по енергетичній інфраструктурі України. За даними Міненерго, лише за минулий тиждень ворог здійснив 126 атак на енергетичний і нафтогазовий сектори.

Вкрай складною залишається ситуація у місті Конотоп на Сумщині, яке унаслідок російських ударів фактично залишилося без електропостачання, а запаси пального для дизельних генераторів майже вичерпалися.

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