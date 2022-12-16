Наголошується, що росіяни хотіли розосередити увагу ППО.

Сьогодні, 16 грудня, зранку російські окупанти випустили по Україні ракети різних типів, щоб розосередити увагу ППО. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, наразі є дані про понад 60 ракет, які летіли по території України.

"Випущені з літаків Ту-95 - це ракети Х-555 і Х-101. Також є пуск "Калібрів" з Чорного моря. Маємо запуски ракет С-300, також робота бомбардувальників Ту-22М3, які пускають ракети Х-22. Також у небі помічено роботу МіГ-31К - носіїв "Кинжалів", - сказав він.

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За словами Ігната, росіяни хотіли розосередити увагу ППО.

"Бачите, ворог хотів масовано розосередити увагу протиповітряної оборони, хотів тримати нас в певній напрузі й щоб якомога більше його знарядь вбивства вразили свої цілі. Крім того, працювали Су-35 ракетами Х-59. Чекаємо результатів, ППО спрацювала непогано, результати ми повідомимо", - сказав Ігнат.

Також він зазначив, що цього разу окупанти вперше застосували стратегічні бомбардувальники Ту-95 з району Енгельса, де ті літаки знаходяться на аеродромі. Крім цього, пуски були помічені й з півночі Каспійського моря.

Як додав речник командування Повітряних Сил ЗСУ, поки не відомо скільки їх було збито.

Ракетна атака України 16 грудня

Як повідомляв УНІАН, наразі триває масштабна російська ракетна атака по Україні. Про роботу ППО повідомлялося в багатьох областях - Харківській, Київській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській та інших.

Мер Києва повідомив про вибухи у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах столиці. Також відомо про влучання по трьох об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині, зокрема у Харкові.

З початку атаки в Запорізькій області вже зафіксовано 15 "прильотів" російських ракет. У Кривому Розі ворожа ракета влучила у житловий будинок.

Наразі по всій території України триває повітряна тривога. Повідомляється про політ винищувачів на території Білорусі.

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