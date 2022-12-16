Мер міста Ігор Терехов заявив про колосальні інфраструктурні руйнування, насамперед об'єктів енергетичної системи.

Харків через сьогоднішній ракетний обстріл повністю знеструмлений, припинено водо- та теплопостачання.

Як заявив міський голова Харкова Ігор Терехов в Telegram, співробітники комунальних служб разом з енергетиками вже почали усувати наслідки ракетного удару.

"Сьогодні наш ворог знову обстріляв місто Харків. Є колосальні інфраструктурні руйнування - це, перш за все, енергетична система", - написав він.

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Він закликав городян поставитися з терпінням до подій.

"Я знаю, що у ваших будинках немає світла, відсутнє опалення, припинена подача води... Ми зробимо все можливе, щоб в найкоротші терміни відновити те, що накоїв російський агресор. Прошу вас дотримуватися спокою і витримки", - закликав він.

Атака 16 грудня:

16 грудня Росія знову атакувала Україну ракетами. Про роботу ППО повідомлялося в багатьох областях — Харківській, Київській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській та інших.

Мер Києва повідомив про вибухи у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах столиці. Також відомо про влучання по трьох об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині, зокрема в Харкові.

З початку атаки в Запорізької області вже зафіксовано 15 "прильотів" російських ракет. В Кривому Розі ворожа ракета влучила у житловий будинок.

Знищення енергосистеми України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

3 грудня 2022 року екс-голова "Укренерго" Юрій Касич заявив про те, що ракетними ударами по інфраструктурі України керує енергетик.

5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України.

14 грудня 2022 року, вранці Київ і область атакували дрони-камікадзе.

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