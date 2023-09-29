Влучно відпрацювали по цілі українські дрони.

Від джерел у Службі безпеки України УНІАН вдалося отримати відео успішної атаки безпілотників на електричну підстанцію у Курській області РФ. За словами нашого співрозмовника, саме до неї в тому числі були підключені важливі військові об‘єкти ворога. На відео з одного з безпілотників видно, як дрони влучно відпрацювали по цілі.

"Завдяки черговій спецоперації Служби безпеки окупанти починають розуміти, що блекаут - не просто іноземне слово, а реальність, яка уже стоїть у них на порозі", - наголосили в СБУ.

У спецслужбі підкреслили, що якщо РФ і далі буде обстрілювати українські об’єкти інфраструктури, то отримає у відповідь ще більше "бавовни".

Атака на підстанцію в Курській області - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі Курську область РФ атакували безпілотники. Російські ЗМІ та Telegram-канали спочатку повідомляли про роботу протиповітряної оборони, а згодом й про влучання. Зокрема, під удар потрапила підстанція у слободі Білій Біловського району. Внаслідок чого спалахнув один із трансформаторів спалахнув та було знеструмлено п'ять населених пунктів та лікарню.

Водночас, росіяни заявляють, що їхня ППО вночі нібито знищила 11 безпілотників та не згадують про жодні влучання по критичній інфраструктурі.

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