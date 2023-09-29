У самому місті усю ніч працювала ППО, але влучання все ж є.

В ніч на 29 вересня у Курській області сталася атака безпілотника. Попри заяви росіян про те, що "працює ППО", є влучання.

Як повідомляє "Осторожно, новости", БПЛА скинув два вибухові пристрої на підстанцію у слободі Білій Біловського району.

"Один із трансформаторів спалахнув. Знеструмлено п'ять населених пунктів та лікарню. На місці рятувальники знищують пожежу", - пише канал.

Натомість місцеві пабліки публікують відео з Курська. На кадрах чутно звуки вибухів. На одному з кадрів видно момент влучання вибухівки у підстанцію та спалах.

Тим часом, росіяни заявляють, що ППО вночі знищила "11 українських БПЛА", з них один над територією Калузької області та 10 - над Курською. Про влучання не згадують.

Вибухи в Курську - актуальні новини

У прикордонній Курській області регулярно стаються вибухи. 24 вересня, в день Курська, повідомлялося про "прильоти" по будівлі Федеральної Служби безпеки і нафтопереробному заводу. Пізніше росіяни почали писати про удар по аеродрому "Халіно".

Вранці місцева влада знову заявила про атаку дронів, повідомлялося про пошкодження приватних будинків і даху адміністративної будівлі.

Джерела LIGA.net в українській розвідці заявили, що під ударом опинилася будівля МВД.

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