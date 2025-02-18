Евакуйовано мешканців з 38 квартир, є постраждалі.

В ніч на вівторок, 18 лютого, Росія вкотре атакувала Україну ударними дронами-камікадзе типу Shahed. У Кіровоградській області дрон врізався у житлову багатоповерхівку.

Як повідомляє очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в Долинській.

"Троє постраждалих - мама і двоє дітей. Їм одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала. Евакуйовано мешканців з 38 квартир", - зазначив він.

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За словами Райковича, на місці події працюють всі відповідні служби. Також ворожі безпілотники атакували і Кропивницький район. Постраждалих, на щастя, немає.

Атаки дронів на Україну

Як відомо, Російська Федерація активно використовує дрони типу "шахед" для атак на важливі об'єкти України, зокрема - на енергетичну інфраструктуру. Окупанти намагаються нищити енергосистему України, особливо в зимовий період.

Нагадаємо, в ніч на 16 лютого армія РФ атакувала Миколаївську теплоелектроцентраль, зруйнувавши електрогенерацію підприємства та залишивши без тепла близько 46 тисяч абонентів.

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