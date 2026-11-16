ЗСУ уразили дві нафтобази, що забезпечують пальним російську армію

Сили оборони уразили важливі об'єкти на території РФ, що послабило логістичні можливості російських загарбників та створює перешкоду для забезпечення паливом окупаційних військ. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

"15-го та в ніч на 16 листопада підрозділи Сил оборони України вдарили по ланцюжку, без якого не працює жодна армія, – від пального в тилу до штабів на фронті", - сказано у повідомленні.

Зокрема, головна ціль доби - нафтобаза ТОВ "Флеш Енерджі" в місті Азов Ростовської області.

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"Вона розташована поруч із Ростовом-на-Дону, головним логістичним вузлом південного угруповання армії РФ, тож пальне з таких баз має короткий шлях до фронту. Після влучання на підприємстві пролунали вибухи, а згодом спалахнула пожежа", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що масштаби завданих збитків уточнюються.

"Кожна знищена тонна палива - це менше рейсів вантажівок із боєприпасами, менше годин роботи бронетехніки і менше вильотів для російської авіації", - казано у повідомленні.

Водночас, як уточнюють Сили спеціальних операцій ЗСУ, підрозділи Deep Strike ССО у взаємодії з повстанським рухом на території рф "Черная искра" здійснили успішне ураження двох нафтобаз у місті Азов.

Зокрема, серед уражених об’єктів нафтобаза ТОВ "ТРАНЗИТ-ЕКСПРЕС", яка є розподільчим терміналом для приймання, зберігання та відпуску світлих і темних нафтопродуктів. "Комплекс має два окремі майданчики із резервуарним парком та незалежною інфраструктурою для перевалки пального із залізничного на автомобільний транспорт", - йдеться у повідомленні.

Крім того, іншим ураженим об’єктом стала нафтобаза "Азовська", розташована поблизу портової інфраструктури міста. Її резервуарний парк вміщує до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів, а потужність перевалки сягає 60 тисяч тонн пального на місяць. Підприємство може приймати пальне залізничним, автомобільним і морським транспортом.

"Обидві нафтобази відіграють важливу роль у забезпеченні постачання нафтопродуктів із території РФ на тимчасово окуповані території півдня України. Ураження цих об’єктів послаблює логістичні можливості противника та створює перешкоди для забезпечення паливом окупаційних військ на території України", - наголосили в ССО.

Інші ураження

Як додають у Генеральному штабі ЗСУ, паралельно Сили оборони методично вибивали "мізки" підрозділів противника на півдні та сході.

Зокрема, на Донеччині уражено пункти управління підрозділів армії РФ у районах Новоселівки Першої та Осикового, а на Запоріжжі - пункт управління противника в районі Роздолу. Кожен такий удар порушує зв'язок і координацію окупантів під час підготовки і проведення атак і штурмів.

До того ж, дісталося і запасам та ворожій техніці. У районі Рівнополя на Донеччині уражено склад матеріально-технічних засобів, а в Бердянську – район зосередження озброєння і військової техніки російського агресора.

Удари по російській нафті

Як повідомляв УНІАН, Росія стоїть на порозі нової бензинової кризи, яка буде масштабнішою за першу.

Після відновлення українських атак по НПЗ накопичених в Росії запасів пального, ймовірно, вистачить лише приблизно на один тиждень споживання в масштабах усієї країни

Експерти відзначають, що удари України по російським НПЗ стали якіснішими -на кожному з уражених підприємств виникає відразу кілька точок загорання.

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