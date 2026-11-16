ЗСУ уразили дві нафтобази, що забезпечують пальним російську армію

Головна ціль доби - нафтобаза ТОВ "Флеш Енерджі" в місті Азов Ростовської області.

Сили оборони уразили важливі об'єкти на території РФ, що послабило логістичні можливості російських загарбників та створює перешкоду для забезпечення паливом окупаційних військ. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

"15-го та в ніч на 16 листопада підрозділи Сил оборони України вдарили по ланцюжку, без якого не працює жодна армія, – від пального в тилу до штабів на фронті", - сказано у повідомленні.

Зокрема, головна ціль доби - нафтобаза ТОВ "Флеш Енерджі" в місті Азов Ростовської області.

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"Вона розташована поруч із Ростовом-на-Дону, головним логістичним вузлом південного угруповання армії РФ, тож пальне з таких баз має короткий шлях до фронту. Після влучання на підприємстві пролунали вибухи, а згодом спалахнула пожежа", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що масштаби завданих збитків уточнюються.

"Кожна знищена тонна палива - це менше рейсів вантажівок із боєприпасами, менше годин роботи бронетехніки і менше вильотів для російської авіації", - казано у повідомленні.

Водночас, як уточнюють Сили спеціальних операцій ЗСУ, підрозділи Deep Strike ССО у взаємодії з повстанським рухом на території рф "Черная искра" здійснили успішне ураження двох нафтобаз у місті Азов.

Зокрема, серед уражених об’єктів нафтобаза ТОВ "ТРАНЗИТ-ЕКСПРЕС", яка є розподільчим терміналом для приймання, зберігання та відпуску світлих і темних нафтопродуктів. "Комплекс має два окремі майданчики із резервуарним парком та незалежною інфраструктурою для перевалки пального із залізничного на автомобільний транспорт", - йдеться у повідомленні.

Крім того, іншим ураженим об’єктом стала нафтобаза "Азовська", розташована поблизу портової інфраструктури міста. Її резервуарний парк вміщує до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів, а потужність перевалки сягає 60 тисяч тонн пального на місяць. Підприємство може приймати пальне залізничним, автомобільним і морським транспортом.

"Обидві нафтобази відіграють важливу роль у забезпеченні постачання нафтопродуктів із території РФ на тимчасово окуповані території півдня України. Ураження цих об’єктів послаблює логістичні можливості противника та створює перешкоди для забезпечення паливом окупаційних військ на території України", - наголосили в ССО.

Інші ураження

Як додають у Генеральному штабі ЗСУ, паралельно Сили оборони методично вибивали "мізки" підрозділів противника на півдні та сході.

Зокрема, на Донеччині уражено пункти управління підрозділів армії РФ у районах Новоселівки Першої та Осикового, а на Запоріжжі - пункт управління противника в районі Роздолу. Кожен такий удар порушує зв'язок і координацію окупантів під час підготовки і проведення атак і штурмів.

До того ж, дісталося і запасам та ворожій техніці. У районі Рівнополя на Донеччині уражено склад матеріально-технічних засобів, а в Бердянську – район зосередження озброєння і військової техніки російського агресора.

Удари по російській нафті

Як повідомляв УНІАН, Росія стоїть на порозі нової бензинової кризи, яка буде масштабнішою за першу.

Після відновлення українських атак по НПЗ накопичених в Росії запасів пального, ймовірно, вистачить лише приблизно на один тиждень споживання в масштабах усієї країни.

Експерти відзначають, що удари України по російським НПЗ стали якіснішими -на кожному з уражених підприємств виникає відразу кілька точок загорання.

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