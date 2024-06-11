Бригада спеціального призначення "Азов" пройшла перевірку Лейгі, проведену Державним департаментом США

Адміністрація президента США Джо Байдена дозволить використання переданої американської зброї бійцям Національної гвардії 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".

Як повідомляє The Washington Post, відповідне рішення було ухвалено після перевірки Держдепартаментом бригади "Азов". Кілька років тому американці наклали "табу" на озброєння для "азовців" на тлі "занепокоєння у Вашингтоні щодо походження групи".

Тепер же ця бригада Нацгвардії України матиме доступ до такої ж військової допомоги США, як і будь-який інший підрозділ.

Відео дня

"Після ретельної перевірки українська 12-та бригада спеціального призначення "Азов" пройшла перевірку Лейгі, проведену Державним департаментом США", - йдеться в заяві Держдепу.

Американське відомство посилається на так званий "закон Лейгі", названий так на честь колишнього сенатора Патріка Дж. Лейгі та автора документа, що забороняє передачу військової допомоги США іноземним підрозділам, визнаними у скоєнні порушень прав людини. Як відомо, "азовці" до такої категорії не відносяться.

Крім того, Держдеп не виявив "жодних доказів" таких порушень. Водночас не уточнюється, коли саме могли зняти відповідне "табу". Зазначається також, що оскільки батальйон "Азов" зразка 2014 року структурно відрізняється від бригади, яка зараз є частиною Національної гвардії, ці обмеження не застосовуються.

Заборона на зброю для "Азова"

На початку травня стало відомо, що полк "Азов" - елітний український підрозділ, який очолював оборону Маріуполя від російських військ, було виключено з отримувачів останнього пакету військової допомоги США через звинувачення у зв'язках із неонацизмом.

Офіцери бригади були засмучені тим, що заборона США завадила одному з найдосвідченіших українських підрозділів пройти навчання з силами НАТО в Європі.

Бійці "Азова" відкидають звинувачення в неонацизмі, вказуючи, що до складу добровольчої бригади тепер входять бійці різних етнічних і релігійних груп, зокрема солдати-євреї.

Вас також можуть зацікавити новини: