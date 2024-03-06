Зафіксовано рух супротивника вперед під Новомихайлівкою, стверджують в Інституті вивчення війни.

Триває повномасштабна війна в Україні, і російські окупаційні війська "нещодавно просунулися на південний захід від Донецька", який поки що перебуває під контролем супротивника.

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), на кадрах з геолокацією, які опубліковано у вівторок, 5 березня, видно, що було просування загарбників на південь від села Новомихайлівка Донецької області.

"Пов'язаний із Кремлем блогер... заявив, що частини російської 155-ї бригади морської піхоти (Тихоокеанський флот) наступали зі сходу на Новомихайлівку, а частини 68-го армійського корпусу (теж Тихоокеанського флоту) захопили молочну ферму на північ від села.... Пов'язаний із Кремлем блогер також заявив, що 5 березня російські війська просунулися в центрі Георгіївки на захід від Донецька, але ISW не може незалежно перевірити це твердження", - наголошується у звіті.

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Аналітики також показали свіжу карту бойових дій.

Коли закінчиться війна в Україні - що вже повідомлялося

Президент Володимир Зеленський наголошував, що ніхто не знає достеменно, коли завершиться протистояння між українцями та росіянами. На початку січня український лідер говорив, що витримати 2024-й - означає витримати всю повномасштабну агресію, яку РФ проти нас веде.

На думку колишнього прем'єра Росії Михайла Касьянова, війна може закінчитися наприкінці поточного року. Екс-посадовець вважає, що захисники України здатні здійснити прорив і звільнити більшу частину території, окупованої росіянами.

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