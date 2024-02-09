Під час наступу на позиції військові РФ розстріляли одного беззбройного полоненого, який виходив до них з піднятими руками, у іншого – кинули гранату.

Під час боїв біля Кліщіївки російські окупанти вбили двох українських військовополонених.

"9 лютого 2024 року у медіа було поширено відео розстрілу українських захисників представниками ЗС РФ під час захоплення наших позицій поблизу с. Кліщіївки Бахмутського району. На відео з ворожого дрону зафіксовано, що, ймовірно, командир одного з підрозділів армії держави-агресора під час штурму окопів ЗСУ віддає наказ не брати противника в полон. Під час наступу на позиції військові РФ розстріляли одного беззбройного полоненого, який виходив до них з піднятими руками. І вбили другого, кинувши гранату в бліндаж", - інформують в Офісі Генерального прокурора.

В ОГПУ наголошують, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Відео дня

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

РФ знущається та вбиває полонених військових українців

Росія не дотримується законів війни під час бойових дій в Україні. Ще на початку 2023 року суспільство шокувала історія, як військові РФ розстріляли українського снайпера Олександра Мацієвського, який перед смертю заявив окупантам в обличчя: "Слава Україні", й став частиною історії української незламності.

У грудні 2023 року російські військові під час бойового зіткнення із Силами оборони України поблизу населеного пункту Роботине розстріляли українських військових. Запорізька обласна прокуратуру відкрила кримінальне провадження за цим фактом. За даними слідства, окупанти спочатку взяли в полон трьох українських військових, а через годину розстріляли їх. Відео страти наших бійців було розповсюджено в інтернеті.

Також у березні минулого року у мережі з'явилося відео розстрілу українського військового, який потрапив у полон до окупантів. На опублікованих кадрах було видно, що захисник України беззбройний.

Ще раніше, у липні 2022 року, російські пропагандисти виклали в соцмережах відео жорстокого вбивства українського військовополоненого. На зафіксовано, як російський окупант відрізав геніталії українському воїну, після чого нашого оборонця вбили пострілом у голову. Особу ката в соцмережах оперативно встановили. В Офісі президента запевнили, що злочинця покарають.

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