За словами Романенко, за стабілізацію ситуації на фронті наразі не йдеться.

Наразі в Курській області (РФ) тривають бої, Сили оборони контролюють близько 90 кв. км. Як пояснив в ефірі Ранок.LIVE генерал-лейтенант ЗСУ у відставці Ігор Романенко, це своєрідна "буферна зона".

За його словами, бої на Курському напрямку ще не завершились.

"На Курщині дії ще не завершені. Там ще контролюється десь 90 кв. км, плюс-мінус така собі буферна зона. Це саме та, за яку Путін казав, що вони хочуть сформувати на Сумщині, й там (на Курському напрямку – УНІАН) йдуть інтенсивні бойові дії. Й взагалі треба зараз розглядати дії для Сил оборони України в комплексі на Курщині, Сумщині та Білгородщині – не тільки пряма участь додаткових сил підрозділив в цих регіонах, а також дії асиметричного порядку...", - висловив думку генерал.

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Він додав, що війна – дуже складне явище, в якому рідко буває однозначна перемога, але такі операції впливають опосередковано - ламають плани, змушують ворога розпорошуватись. Романенко додав, що зараз зарано говорити про стабілізацію ситуації, адже РФ готується наступати на Сумщину, Харківщину та Запоріжжя, активізується на Покровському, Лиманському і Куп’янському напрямках.

"Можна казати про стабілізацію в тому випадку, коли буду виконане завдання з зупинки просування ворога. А ворог навпаки - планує наступальні дії більш масштабного порядку саме на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі… Активізація відбулася й на Покровському напрямку, і Новопавлівському, і в районі Лимана, а також на півночі від Куп’янська…", - перерахував Романенко.

Новий наступ росіян

Голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що наразі у пріоритетах армії РФ захоплення Донецької області, та одночасно кремлівський диктатор Володимир Путін наказав поновити контроль над територіями України, з яких раніше окупантів вибили ЗСУ. Військовий сказав, що наразі збільшилась активність ворога на Лиманському та Краматорському напрямках, в районі Торецька росіяни намагаються прорвати оборону Сил оборони України. На даному етапі Покровськ – найбільш активна зона бойових зіткнень, також ворог намагається прорвати Новопавлівський напрямок.

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