Видання пише, що "безпосередню увагу" приділяють газоперекачувальній станції Суджа.

Захоплення Курської АЕС українськими бійцями малоймовірне: для цього потрібно здійснити 80-кілометровий марш і мати сили більші, ніж є зараз. Про це пише The Economist із посиланням на джерело в українському Генштабі.

"Джерело в українському генеральному штабі припускає, що це малоймовірно, оскільки для цього знадобиться 80-кілометровий марш від кордону і більші сили (насправді відстань до АЕС від кордону близько 60 кілометрів - ред.). Без належним чином організованих сил ми повторимо помилки, які росіяни зробили на північ від Києва у 2022 році. Ми відрізали їхні лінії, і вони стали легкою здобиччю", - пояснив він.

На його думку, більш реалістичною метою є створення "буферної зони" на прикордонній території РФ, що допоможе в переговорах.

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Також видання пише, що "безпосередню увагу" приділяють газоперекачувальній станції Суджа, єдиній робочій точці входу російського газу на трубопроводі Прогрес до Європи.

"Але поки неясно, що може принести Україні контроль над цією станцією. І Україна, і Росія зацікавлені в її безперервній безперебійній роботі, з огляду на плату за транспортування, що виплачується Україні, і фінансові труднощі російського "Газпрому", який бореться під тягарем санкцій", - зазначає The Economist.

Видання пише, що кінцеві цілі українського командування все ще не зрозумілі. Але "за таких високих ставок кар'єра генерала Сирського цілком може опинитися на кону".

Ситуація на Курській АЕС - деталі

Водночас серед співробітників Росгвардії, які охороняють Курську АЕС, залишилися одні жінки, а у керівництва станції немає плану на випадок удару. Про це "Важливим історіям" на умовах анонімності розповів один із працівників АЕС.

""Панцирі" переїхали ближче до станції. Весь час відстрілюються. Охорона станції - зазвичай прапорщики Росгвардії. Зараз сидять одні жінки, мабуть, чоловіків вони всіх зібрали, відправили туди", - розповів він.

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