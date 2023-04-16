На Бахмутському напрямку нарахували 265 обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії росіян.

Росіяни не залишають спроб захопити Бахмут. Навіть напередодні Великодня окупанти продовжували штурмувати та обстрілювати місто-фортецю.

"Наші вороги тільки в своїх пропагандистських заявах підкреслюють свої так звані "скрепи", свої православні традиції. Насправді це абсолютні сили зла, сили темряви, яких долає українські сили оборони", - розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що лише за останню добу на Бахмутському напрямку росіяни здійснили 265 обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії. Крім того, Череватий вказав, що сталося 31 бойове зіткнення, в результаті бійці ЗСУ ліквідували 121 окупанта, а ще 129 отримали поранення.

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Бої за Бахмут - останні новини

Росіяни вже багато місяців - з літа 2022 року - намагаються захопити місто-фортецю. Бахмут через постійні обстріли та бомбардування перетворився на руїни, але українські захисники успішно "сточують боєздатність ворога". Станом на 15 квітня на території міста були запеклі бої.

Раніше основними силами в боях за місто були найманці ПВК "Вагнера", які швидко закінчувалися в м'ясних штурмах. Тепер у передній лінії "вагнерівців" частково замінили на кадрових солдатів, переважно десантників.

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